Phil Spencer sigue impulsando el cross-play entre consolas

Phil Spencer, jefe de Xbox, aseguró en IGN que este año debería ser posible por completo el cross-play entre consolas. El directivo de Microsoft es de lo principales impulsadores de esta medida y sigue insistiendo en ella.

"Deberías ser capaz de jugar con la gente con la que quieras jugar, y si podemos ser defensores y partidarios de ello, pues genial", sentenció.

Y agregó que "creemos que el juego cruzado, el progreso cruzado, la compra cruzada, son las cosas que la gente debería esperar tener ya este año con las monedas y las economías digitales que ya existen".

Finalmente, Spencer es claro en que aún no han logrado convencer a todos para esta cruzada: "De momento no las veo en todas partes, así que aún no se ha ganado esta batalla".