PS Plus | Revisa los juegos gratuitos disponibles durante septiembre en la suscripción oficial de PlayStation

PlayStation ha entregado títulos gratis los últimos meses, en medio de un confinamiento obligatorio producto de la pandemia. Septiembre no es la excepción y desde PS Plus se pueden adquirir exclusivos de Sony para este mes. Las opciones son variadas, por lo que los jugadores podrán regodearse con los juegos gratis que presenta la suscripción de PS.

De igual forma, todavía están disponibles los títulos gratuitos de agosto en PS Plus. Hunter’s Arena: Legends (PS5), Plants vs. Zombies: Battle for Neighbourville y Tennis World Tour 2 se mantienen vigentes hasta el 7 de septiembre.



¿Cuáles juegos están gratis en PS Plus durante septiembre?



Overcooked! All You Can Eat: La colección contiene Overcooked y Overcooked 2, ambos remasterizados y pensados para PS5, pero también están disponibles para PS4. Dentro de lo nuevo aparece un modo multijugador online para disfrutar con otros usuarios de PlayStation.



Hitman 2 (PS4): El agente 47 tendrá que rastrear a sus objetivos a través de los lugares más recónditos del orbe, para cumplir su misión. La historia de espías es un clásico y un imperdible para cualquier jugador que se precie.



Predator: Hunting Grounds (PS4): La caza no se detiene, pues el videojuego inspirado en la icónica película Depredador también estará a costo cero en la tienda durante este mes.



¿Desde cuándo se pueden descargar los títulos gratuitos?



La tienda habilitará los juegos descritos desde el día 7 de septiembre, cuando cambie la rotación del mes pasado.