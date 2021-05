Nintendo Switch | El catálogo de la última consola de Nintendo tiene 36 juegos que han vendido más de un millón de copias

Nintendo es, indudablemente, un gigante de la industria de los videojuegos. La compañía japonesa se ha hecho un nombre propio en la historia con grandes títulos que hasta el día de hoy se mantienen vigentes en un mercado cada vez más competitivo.

Esto queda demostrado en los resultados financieros presentados por la marca nipona al cierre de su año fiscal, que terminó el pasado 31 de marzo. En aquel informe, dejaron de manifiesto que se han vendido un total de 28,8 millones de Nintendo Switch, última consola de la empresa.

En esa línea, también destaca el hecho que dentro del catálogo de Nintendo Switch ya hay 36 videojuegos que han superado el millón de unidades vendidas durante el tiempo especificado en el reporte. 22 de ellos son juegos propios, mientras que 14 son de desarrolladoras externas que fueron adquiridas por el gigante oriental.

Los juegos en cuestión son:



Mario Kart 8 Deluxe — 35,39 millones

Animal Crossing: New Horizons — 32,63 millones

Super Smash Bros. Ultimate — 23,84 millones

The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 22,28 millones

Pokémon Sword/Shield — 21,10 millones

Super Mario Odyssey — 20,83 millones

Super Mario Party — 14,79 millones

Pokémon Let's Go, Pikachu/Eevee — 13,28 millones

Splatoon 2 — 12,21 millones

New Super Mario Bros. U Deluxe — 10,44 millones

Ring Fit Adventure — 10,11 millones