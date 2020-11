La nueva actualización de Pókemon GO permite subir hasta el nivel 50

Pókemon GO prepara la actualización GO Beyond para la semana del 30 de noviembre, donde se aplicarán grandes cambios a los niveles de los entrenadores. Además, se implementarán las estaciones para mejorar la experiencia de los eventos en el juego. Eso no es todo, porque también se agregarán los Pókemon de la región de Kalos.

"Los Entrenadores que hayan llegado al nivel 40 tendrán la oportunidad de subir hasta el nivel 50. ¡Sé de las primeras personas en conseguirlo y te ganarás el derecho a vacilar un poco como Entrenador de nivel 50! Eso si eres capaz de aceptar este reto", avisó por la web oficial.

Go Beyond con nuevo nivel máximo en 50

CAMBIOS EN PÓKEMON GO CON BEYOND GO:

- Estaciones: A medida que el mundo a nuestro alrededor pase por la primavera, el verano, el otoño y el invierno, el mundo de Pokémon GO reflejará los cambios de esas estaciones. Cada tres meses, llegará una nueva estación a Pokémon GO cargada de cambios, como los siguientes.

- Llegan Los Pokémon descubiertos en la región de Kalos: Pokémon como Chespin, Fennekin, Froakie, Fletchling y sus evoluciones llegarán a Pokémon GO, ¡incluso los aclamados Greninja y Talonflame! Pyroar también estará disponible en sus dos formas. Os dejamos una lista de los Pokémon que podréis encontrar salvajes, al evolucionar o al eclosionar Huevos a partir del 2 de diciembre de 2020.

- Rediseño de la subida de niveles: Vamos a ajustar varias características y sistemas para que subir de nivel sea más entretenido que nunca. Y aquellos Entrenadores que ya hayan alcanzado el nivel 40, estarán encantados de saber que pronto podréis subir hasta el nivel 50

Eso no es todo, porque rumbo a GO Beyond puedes disfrutar del evento "Evento 12 días de amistad" donde podrás cosneguir recompensas grandiosas en Pókemon GO. ¡Ya no queda nada para la revolución!