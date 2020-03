La Nintendo PlayStation fue subastada en 360 mil dólares

Hace un par de días la buscada Nintendo PlayStation apareció en eBay en una subasta que volvió loco a todo el mundo, pero Greg McLemore, fundador de las páginas Arcade-Museum.com, Pets.com y Toys.com, se llevó la consola por 360 mil dólares.

Muchos "famosos" de la industria participaron en la puja por el prototipo de SNES, pero la oferta de McLemore fue la final por más de 300 millones de pesos. Lo bueno de este resultado es que Greg quiere la máquina para exhibirla en un museo.

"Me gustaría no tenerla encerrada en algún armario apartado. Tengo 800 máquinas recreativas e innumerables consolas, revistas y artes originales. Me gustaría compartir mi pasión por los videojuegos, y una de mis áreas de enfoque es la evolución del sector, incluyendo la forma en la que los árcades inspiraron al negocio doméstico y cómo los primeros videojuegos inspiraron a los que vinieron después. Creo que la Super Nintendo PlayStation encaja perfectamente aquí", manifestó.

Cabe recordar que la SNES PlayStation no llegó a salir al mercado porque Sony y Nintendo separaron sus rumbos, pero el prototipo de la consola quedó armado con cabida para CD y cartuchos.