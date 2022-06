Durante las últimas horas la plataforma de PlayStation habilitó una nueva tanda de ofertas en sus juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5, estas son conocidas simplemente como las ofertas de Medio Año. Estas ofertas involucran unos descuentos de más de un 75% y estarán disponibles por tiempo limitado, ideal para los niños y adolescentes que estarán descansando gracias a las vacaciones de invierno.

Uno de los juegos que tienen descuento es el Sekiro Shadows Die Twice, título creado por Hidetaka Miyazaki y From Software, mismos responsables del exitoso Elden Ring. El infaltable FIFA 22 no falla y también está presente con un rebaja que supera el 80%.

Sekiro Shadows Die Twice: 50% (PS4)

FIFA 22: 83% (PS4)

Far Cry 6: 60% (PS4)

The Witcher 3: 80% (PS4)

Watch Dogs: Legion (Deluxe Edition: 75% (PS4)

The Elder Scrolls V: Skyrim (Anniversary Edition): 40% (PS4 y PS5)

Hitman 3: 60% (PS4)

Assassin's Creed Valhalla (Deluxe Edition): 60% (PS4 y PS5)

¿Hasta cuando estarán disponibles las ofertas de PlayStation?

Las ofertas de Medio Año estarán disponibles desde el 22 de junio hasta el 6 de julio de este 2022. Para comprar los juegos solo debes acceder al apartado de la PS Plus.