Free Fire se une a Kimetsu no Yaiba para un épico evento especial

Garena no afloja el paso y no quiere dormirse en la cima. Por ello anunció una nueva colaboración entre Free Fire y el anime del momento, Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen, que traerá un evento especial y mucho contenido exclusivo al videojuego de dispositivos móviles.

"Free Fire unirá fuerzas con Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen, la película japonesa que ha batido récords recientemente. ¡Combinamos la ardiente pasión de ambos proyectos!“, anunció en un comunicado la desarrolladora del título.

Free Fire x Kimetsu no Yaiba en una nueva colaboración

Aún no se conocen muchos detalles de esta colaboración, pero como se ha podido ver en las primera imágenes promocionales existirán atuendos especiales, armas y otras recompensas que estarán con la temática del anime más importante del momento en Japón.

Sobre la película Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen mencionar que se adapta el "Arco del Tren Infinito" del manga original y que su anime sigue en emisión.

Free Fire fue escogido en los Esports Awards 2020 como el "Juego móvil del año", categoría que domina en la actualidad y que tiene como gran competidor a Among Us de dispositivos móviles. Según Sensor Tower, el título logró 225 millones de descargas sólo en los primeros tres trimestres del año.