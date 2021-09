Pese a que ya han pasado meses desde que Argentina le ganó la final de la Copa América a Brasil en el Maracaná, aún se siguen conociendo detalles de la consagración continental de los albicelestes y uno de los protagonistas más destacados de dicha gesta fue Emiliano Martínez, arquero que brilló en la definición a penales de semifinales ante Colombia y que también fue prenda de garantía en la mencionada final. Un partido para el que se preparó jugando Call of Duty.

En conversación con el streamer Sebastián Fernández, el “Dibu” profundizó en su gusto por el mundo gamer y confesó que previo a la final, se relajó dándole al connotado shooter. "Previo a la final jugué dos o tres mapas de Call Of Duty para relajarme", aseguró el arquero del Aston Villa, quien ha utilizado este juego como una constante.

“Me conecto 2 horas por noche a jugar con mis amigos al Call Of Duty. Soy de agarrar e ir para adelante, no me quedo esperando”, fue su descripción, sobre el juego que lo acompaña en la previa de los partidos y en las etapas de concentración.

Más allá del CoD, el espíritu gamer de Martínez no solo se ha tratado de este juego, sino que es confeso fan de los simuladores de fútbol y otro de los grandes éxitos del último tiempo.

"Jugué mucho tiempo al Winning Eleven en la concentración de Independiente y luego tuve una etapa en el Fortnite”, finalizó el nuevo candado del arco argentino.