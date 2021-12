Después del gran final que tuvo el segundo capítulo de Fortnite, el tercero comenzó de inmediato con la temporada uno e integró personajes bastante llamativos, en el cual uno de los casos principales fue el superhéroe de Marvel Spider-Man, personaje que está causando mucha expectación por el estreno de su película Spider-Man: No Way Home. Mientras que otro de los grandes personajes que tiene este comienzo de ciclo es The Rock (Dwayne Johnson), quien encarna al personaje de The Foundation.

Pero Epic Games no se cansa de impresionar a sus fanáticos con skins de personas, ya que también desde ahora están disponibles las caracterizaciones de los personajes Marcus Fenix y Kait Díaz, ambos pertenecientes a la legendaria saga Gears of War. Marcus Fenix fue el líder de los tres primeros juegos de la saga, mientras que Kait Díaz es la protagonista de Gears 5.

¿Desde cuándo están disponibles las skins de Gears of War en Fortnite?

Las skins de Marcus Fenix y Kait Díaz se habilitaron en la tienda del juego durante el día 9 de diciembre. Además, si juegas Fortnite desde una consola Xbox Series X o S recibirás una skin exclusiva de la versión Negra Mate de Marcus.