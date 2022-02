Nintendo ha sido protagonista de las informaciones gamers durante este martes, primero con el posible arribo de la Batman: Arkham Collection a la consola Nintendo Switch, y durante las últimas horas Nintendo confirmó que realizará un nuevo Nintendo Direct, evento digital en el que se espera que se anuncien informaciones sobre juegos que podrían llegar durante la primera parte del año 2022.

Se espera que durante este año se estrenen hartos títulos de la compañía japonesa, uno de los confirmados es Kirby and the Forgotten Land, juego del pequeño personaje rosado que llegará en marzo de este año. Mientras que en el Nintendo Direct se podrían anunciar detalles sobre juegos como Mario + Rabbis: Sparks of Hope, Splatoon 3 y quizás The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, uno de los rumores más comentados por los fanáticos durante muchos meses.

El último Nintendo Direct se realizó en septiembre de 2021 y mostró juegos como el Bayonetta 3, Splatoon 3 y anunció el comentado Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión.

¿Cuándo será el Nintendo Direct?

El Nintendo Direct se realizará este miércoles 9 de febrero a las 19:00 horas de Chile y se podrá ver a través de YouTube.