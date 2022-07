The Quarry habilitó gratis su prólogo para las plataformas de Steam y Xbox

Recientemente el juego The Quarry hizo noticia debido a que habilitó gratis su primera parte del juego, aunque no para todas las plataformas, esto porque las designadas fueron Xbox y Steam. Esta aventura cinematográfica se estrenó hace poco más de un mes para múltiples plataformas.

Esta nueva implementación está disponible solamente para las consolas de Xbox, en este caso Xbox One y las dos de Xbox Series X|S, mientras que para PC está disponible en la plataforma de Steam. Por ejemplo, en Steam simplemente debes buscar el juego en la tienda y después deberás seleccionar la parte que dice Jugar a The Quarry - Trial Version e instalar.

Esto quiere decir que podrás jugar la parte del prólogo del juego de Supermassive Game y 2K completamente gratis. Además, también te permitirá probar el modo multiplayer.

The Quarry trata sobre la historia de nueve monitores de un campamento, quienes deberán enfrentar situaciones y tomar decisiones para sobrevivir. The Quarry está hecho al estilo Until Dawn.

¿Cuándo se estrenó The Quarry?

Esta aventura cinematográfica se estrenó el 10 de junio de 2022 y actualmente está disponible para las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC (vía Steam).