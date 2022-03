El juego de peleas de The King of Fighters XV incorpora canciones de The King of Fighters 2002 UM

Hace poco más de un mes la compañía japonesa SNK trajo de vuelta a la legendaria saga de peleas de The King of Fighters con The King of Fighters XV, y durante las últimas horas se dio a conocer que SNK le puso más ritmo al juego debido a que agregó 29 canciones del juego The King of Fighters 2002 UM.

Esto fue confirmado a través de una publicación de SNK en Twitter en la que mencionó específicamente que: "¡Hoy, 29 canciones exitosas de KOF 2002 UM se han agregado a la DJ Station de KOF XV de forma gratuita! Hay más pistas en camino, así que manten esos audífonos cerca". Esta música se suma a las listas de The King Of Fighters 94, XIV y la del propio XV.

The King of Fighters XV cuenta con un gran plantel de luchadores, entre ellos destacan nombres como Dolores, Angel, Ryo Kusanagi, Terry Bogard, Isla, King, Kula Diamond, Elizabeth Blanctorche y Meitenkun, por nombrar solo algunos.

¿Cuándo se estrenó The King of Fighters XV?

El juego de peleas se lanzó oficialmente el 14 de febrero de 2022 para PS4, PS5, Xbox Series X|S y PC (vía Steam y Epic Games Store).