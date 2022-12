Comandados por Deku: My Hero Academia llega con skins y otros accesorios al juego Fortnite

Fortnite volvió a dar que hablar debido a que concretó otra colaboración para su juego, en esta ocasión los elegidos fueron los héroes del manga y anime japonés My Hero Academia, personajes que llegaron a combatir a la isla del juego Battle Royale.

¿Cuándo se estrenaron las skins de My Hero Academia en Fortnite?

Los cosméticos de Deku, Bakugo, All Might y Ochaco Urakara están disponibles desde hoy viernes 16 de diciembre de 2022 en la tienda del juego Battle Royale de Epic Games.

Cabe recordar que Fortnite está disponible para las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC (solo Epic Games).

Como viene siendo habitual de las colaboraciones que concreta Fortnite con las franquicias, las skins del anime y manga japonés llegaron mochilas especiales y picotas para la recolección de materiales.

También está disponible la técnica Smash de Deku, nombre del héroe de Izuku Midoriya, protagonista principal de la franquicia. Esta técnica está disponible en las entregas de suministros de All Might y en las máquinas expendedoras de Boku No Hero.

Además, esta colaboración incluye el Gimnasio de entrenamiento de héroes, recinto que tendrá misiones para desbloquear aerosoles, emoticono de Deku y una mochila retro Capa de la UA (academia de los héroes). El código del Gimnasio de entrenamiento es 6917-7775-5190.

My Hero Academia, también conocido como Boku No Hero, es un manga y anime japonés que actualmente está emitiendo su sexta temporada. Esta historia se desarrolla en un mundo donde la gran mayoría de las personas tiene poderes especiales, en ese contexto 20 jóvenes, incluido Deku, se preparan en la UA para convertirse en héroes y salvar el mundo de los villanos.

Izuku Midoriya es un joven que al principio no tiene don, aunque después conoce a All Might, el héroe símbolo de la historia, quien le entrega de su poder para cumplir su sueño de ser un héroe.

La primera temporada de este anime se estrenó en abril de 2016.