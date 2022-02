The Legend of Zelda: Majora’s Mask tiene su fecha confirmada para arribar al Paquete de expansión de Nintendo Switch

Hace casi un mes informamos que Nintendo anunció el regreso del juego de uno de los clásicos de su historia: The Legend of Zelda: Majora’s Mask, el cual integrará el Nintendo Switch Online + Paquete de expansión, donde ya están juegos como Mario Kart 64 y Banjo Kazooie, y hace pocos instantes se confirmó la fecha de estreno del juego en el servicio de Nintendo Switch, el cual será la próxima semana.

The Legend of Zelda: Majora’s Mask es un juego de acción y aventuras que fue desarrollado por el estudio interno de Nintendo llamado Nintendo EAD (Nintendo Entertainment Analysis and Development) y se estrenó el 27 de abril del 2000 para la consola Nintendo 64. El juego está protagonizado por el emblemático personaje Link, quien ha aparecido en otras franquicias de Nintendo como Super Smash Bros.

¿Cuándo se estrena The Legend of Zelda: Majora’s Mask en Nintendo Switch?

El juego se integrará el 25 de febrero de 2022 al catálogo de Nintendo 64 de Nintendo Switch Online + Paquete de expansión, acompañando a otros juegos como Star Fox 64 y Doctor Mario. El servicio individual cuesta $42.790 pesos chilenos al año, mientras que el plan familiar cuesta $68.490 anuales.