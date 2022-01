Siguen regresando los clásicos de Nintendo: The Legend of Zelda: Majora’s Mask llega al Pack de expansión de Nintendo Switch

Nintendo otra vez usó el poder de la nostalgia para acaparar la atención y probablemente lo conseguirá debido a que durante las últimas horas se confirmó que el clásico The Legend of Zelda: Majora’s Mask llegará a Nintendo Switch. Cabe destacar que hace unos días también se anunció el regreso de Banjo Kazooie.

Este juego que tiene como protagonista al personaje Link, el cual además ha estado bastante presente en otros juegos de Nintendo como Mario Kart y Super Smash Bros, se estrenó por primera vez el 27 de abril del 2000 para la consola Nintendo 64. El juego llegará específicamente al Nintendo Switch Online + Paquete de expansión, donde se sumará a otros clásicos como Mario Kart 64, Doctor Mario, Star Fox 64 y Banjo Kazooie, este último hizo su debut el día de ayer.

The Legend of Zelda: Majora’s Mask fue desarrollado por Nintendo Entertainment Analysis and Development, un estudio interno de videojuegos de la compañía japonesa, y fue distribuido justamente por la misma Nintendo.

¿Cuándo estará disponible The Legend of Zelda: Majora’s Mask en Nintendo Switch?

El título de Link llegará en febrero de este año al Pack de Nintendo Switch, pero aún no tiene una fecha clara.