A poco más de un mes de su estreno: The King of Fighters XV presenta un nuevo avance con el personaje Kula Diamond como protagonista

SNK continúa preparando el estreno de The King of Fighters XV y durante las últimas horas han publicado un nuevo tráiler del juego esta vez con el personaje de Kula Diamond como protagonista. El nuevo juego de esta saga llegará a las plataformas gamer en febrero de este año.

Kula Diamond es un personaje que debutó en el juego The King Of Fighters 2000. Se espera que en The King of Fighters XV este personaje forme equipo con Angel y Krohnen, llamándose simplemente Team Krohnen. Hasta ahora se han confirmado más de 30 personajes, entre los que destacan Blue Mary, Meitenkun, Isla, Kyo Kusanagi, Ryo Sakazaki y Terry Bogard.

Cabe destacar que el último juego de la saga fue The King of Fighters XIV que se estrenó en 2016. Durante las últimas semanas SNK habilitó dos betas para probar el juego, aunque en ambas instancias estas oportunidades de prueba solo fueron para las plataformas de PlayStation 4 y PlayStation 5.

¿Cuándo se estrena el juego The King of Fighters XV?

Este título se estrenará el 17 de febrero de 2022 y estará disponible para las plataformas de PS4, PS5, Xbox Series X|S y PC (vía Steam y Epic Games Store).