Será la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Nintendo Switch anuncia la fecha de lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Durante el desarrollo del último Nintendo Direct la compañía japonesa Nintendo anunció oficialmente la fecha de lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, título que será la secuela del popular The Legend of Zelda: Breath of the Wild, uno de los primeros juegos que se estrenó en la consola Nintendo Switch. La secuela se lanzará en 2023.

Además del anuncio sobre este título, también se presentó un tráiler. Cabe destacar que a principios de año se rumoreó con la posibilidad de que la secuela de Breath of the Wild se estrenaría en 2022, pero el productor de juego, Eiji Aonuma, fue el encargado de confirmar que la secuela no vería la luz en 2022.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom será la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, juego que se estrenó en 2017 y el cual fue uno de los primeros títulos que llegó con el estreno de la Nintendo Switch.

¿Cuándo se estrena The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

La secuela de Breath of the Wild se estrenará el 12 de mayo de 2023. Este título estará disponible de manera exclusiva para la consola de Nintendo Switch.