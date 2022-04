Nintendo otra vez usará la nostalgia para atraer a los fanáticos y probablemente lo conseguirá, esto debido a que recientemente confirmó el regreso de otro clásico: Mario Golf, juego de Nintendo 64 que estará llegando al Nintendo Switch Online + Paquete de expansión, servicio el cual tiene otros juegos míticos como Mario Kart 64, Banjo Kazooie y The Legend of Zelda: Ocarina of Time, entre muchos más.

Mario Golf es un juego en el que los tradicionales personajes del universo de Mario compiten en este deporte. El título fue desarrollado por la empresa Camelot, la cual también estuvo involucrada en Mario Tennis, y fue distribuido por Nintendo. Este juego se estrenó oficialmente el 11 de junio de 1999 para la consola Nintendo 64.

El Nintendo Switch Online + Paquete de expansión cuenta con el emulador de juegos de Nintendo 64, en el cual ya se encuentran títulos como Doctor Mario, Banjo Kazooie, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario 64, Yoshi Story, Mario Kart 64 y F-Zero X, entre muchos más.

¿Cuándo se estrena Mario Golf en Nintendo Switch?

El clásico de Nintendo 64 estará disponible el 15 de abril de 2022 en el Nintendo Switch Online + Paquete de expansión.