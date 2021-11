Disney al estilo League of Legends: tendrá su propio MOBA

La compañía estadounidense Disney, legendaria productora de películas infantiles, y que este último tiempo ha expandido su imperio adquiriendo empresas como Fox y Espn, entrará nuevamente al negocio de los videojuegos, pero esta vez en el ámbito de los MOBA (multijugador de campo de batalla en línea), juegos entre los que destacan League of Legends, considerado como el absoluto dominador del género, Dota 2, Heroes of the Storm y Smite.

El juego tendrá el nombre de Disney Melee Mania y tendrá combates de tres contra tres en un lapsus de cinco minutos, en los cuales los jugadores deberán reunir la mayor cantidad de puntos para obtener la victoria. El título ya confirmó a los personajes de Mickey Mouse, Maléfica y Buzz Lightyear.

Disney no es la única franquicia que ha tenido contacto con los MOBA últimamente, esto porque Nintendo con la serie Pokémon estrenó durante este año su juego Pokémon Unite, el cual está disponible para las plataformas de Nintendo Switch y dispositivos móviles vía IOS y Android.

¿Cuándo saldrá el juego MOBA de Disney?

Se espera que el juego de Disney esté disponible en diciembre de 2021, mediante la plataforma de Apple Arcade, sitio de suscripción de videojuegos estrenado en 2019.