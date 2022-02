El equipo de Ibai y Piqué no pudo superar al equipo del streamer The Grefg

Tuvo una previa bastante encendida y amistosa debido a sus jefes Ibai Llanos de KOI y The Grefg de Heretics, ambos streamers españoles de la plataforma de Twitch, lo que aumentó la expectación y fue un combate que definitivamente no defraudó, pero no pudo ser para KOI, quien sumó su cuarta derrota en la Superliga española de League of Legends al caer frente al equipo de Heretics.

Definitivamente no fue una buena semana para el equipo de Ibai Llanos y el futbolista Gerard Piqué debido a que en el anterior partido de la semana también perdieron contra Fnatic TQ.

KOI perdió por un mapa contra cero frente al equipo de Heretics, uno de los escoltas de Fnatic TQ, hasta ahora el mejor equipo del torneo debido a que en ocho fechas aún no pierde. El combate duró 33 minutos en los cuales KOI hizo 9 kills, mientras que Heretics hizo 18 asesinatos. El equipo de Ibai quedó con un score de 4-4, dejándolo en el cuarto puesto de la clasificación general.

¿Cuándo juega KOI en League of Legends?

Lo siguiente para KOI será el 7 de febrero contra Giants, partido que se disputará a las 17:00 horas de Chile.

Sus victorias fueron contra: Barcelona Esports, Bisons, Mad Lions Madrid y la UCAM.

Mientras que las derrotas fueron contra: Movistar Riders, G2 Artic, Fnatic TQ y la de Heretics.