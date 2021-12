Entre los títulos destacan la versión Xbox Cloud Gaming de Among Us y el Mortal Kombat 11

Durante esta jornada la empresa Microsoft dio a conocer los juegos que llegarán a la Xbox Game Pass y PC Game Pass durante la segunda mitad del mes de diciembre. Cabe destacar que horas antes diversos sitios habían filtrado los juegos, donde uno de los juegos anunciados fue el Mortal Kombat 11, pero era una lista incompleta.

Microsoft anunció la lista completa mediante una imagen oficial con los 11 títulos que estarán disponibles tanto para consolas, computadores y en la nube con Xbox Cloud Gaming. El único que no estará para computadores y consolas, pero sí para la nube será el juego multijugador de Among Us.

¿Cuáles son los juegos que estarán disponible en la Xbox Game Pass de diciembre?

A continuación te dejamos la lista de los juegos que estarán disponibles con la Xbox Game Pass desde este jueves 16 de diciembre:

- Mortal Kombat 11

- Firewatch

- The Gunk

- Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth

- Among Us: (versión nube)

- Ben 10: Power Trip

- Broken Age

- PAW Patrol Mighty Pups Save Adventura Bay

- Race With Ryan

- Transformers: Battlegrounds

- Lake

Además, Yakuza 0, Yakuza Kiwami 1 y 2, PES 2021 y The Little Acre serán eliminados el 31 de diciembre.