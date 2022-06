Durante las últimas horas PlayStation anunció los juegos que estarán gratis para los usuarios que tengan contratado cualquiera de los tres planes de la PS Plus. Como todos los meses, PS Plus regalará tres juegos, los cuales se podrán reproducir en las consolas de PlayStation 4 y PlayStation 5.

¿Cuáles son los juegos gratis de PS Plus?

A continuación te dejamos los juegos gratis correspondientes al mes de julio de 2022:

Crash Bandicoot 4: It’s About Time: juego de plataformas protagonizado por uno de los personajes más emblemáticos de los videojuegos. Es la secuela oficial de Crash Bandicoot 3. Estará disponible para las plataformas de PlayStation 4 y PlayStation 5. El juego se estrenó el 16 de septiembre de 2020.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan: es el primer título de la saga de terror de The Dark Pictures. Es un juego de aventura y terror. Estará disponible para PS4. Se estrenó el 30 de agosto de 2019.

Arcadegeddon: juego de disparos que se estrenó el 8 de julio de 2021. Este título también estará disponible solo para PlayStation 4.

Los tres juegos elegidos se podrán descargar desde el 5 de julio hasta el 2 de agosto de 2022.