A pesar de que ya terminó el año 2021, Steam dio a conocer durante los primeros días de 2022 a los ganadores de los Steam Awards, premios que reconocen a los mejores juegos de la plataforma de PC y donde volvió a destacar el juego de Resident Evil 8.

Resident Evil 8, o Village, fue elegido en estos premios como el Juego del Año, superando a juegos como el New World, Forza Horizon 5, Valheim y Cyberpunk 2077. Este juego de la mítica saga de Capcom también fue elegido como el mejor del año en los Golden Joystick Awards 2021. Además, también fue nominado a The Game Awards 2021, pero el ganador fue It Takes Two.

¿Cuáles son los ganadores de los Steam Awards 2021?

A continuación te dejamos la lista completa: