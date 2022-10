El juego Red Dead Redemption ya no está disponible para PS4 y PS5

Durante las últimas horas se dio a conocer que el juego Red Dead Redemption ya no está disponible para las plataformas de PlayStation 4 y PlayStation 5, consolas que tenían el juego en PS Plus y PS Now.

Este juego de aventuras llegó a la PS Plus en el año 2016, manteniéndose en el catálogo del universo de PlayStation durante seis años. No se han revelado las razones de esta desaparición, aunque algunos fanáticos comenzaron a especular con que podría llegar una remasterización de este título.

¿Cuándo se estrenó Red Dead Redemption?

Este juego de Rockstar Games se estrenó el 18 de mayo de 2010 para las plataformas de Xbox 360 y PlayStation 3.

¿Cuáles son las plataformas disponibles de Red Dead Redemption?

Con la salida del juego en PlayStation 4 y PlayStation 5, este título ahora se puede jugar solamente en Xbox One y Xbox Series X|S, esto último gracias a su sistema de Game Pass.

Red Dead Redemption se desarrolla en el año 1911 y cuenta con el protagonismo de John Marston, antiguo integrante de una banda de ladrones que fue liderada por Dutch Van der Linde. En esta historia Marston es chantajeado por la Federal de Investigaciones para poder volver a su familia. El objetivo principal de Marston es matar a Bill Williamson, ex integrante de la banda que lideraba Dutch.

Esta versión de Red Dead Redemption es considerada como la "secuela" de Red Dead Redemption 2, título estrenado en 2018 el cual es considerado como uno de los mejores juegos de Rockstar Games.