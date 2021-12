Nintendo lleva muchos años formando parte de la Navidad de los gamers chilenos, y en esta festividad que empieza en pocos días también dirá presente. Consolas como la Nintendo 64 y la Nintendo Wii permitieron que la compañía japonesa haya creado un gran legado para sus fanáticos, y la Nintendo Switch continuará expandiéndolo intentando llegar a más fanáticos con los grandes títulos que está presentando en el mercado.

Uno de ellos es el Metroid Dread, quien de hecho ayer se dio a conocer que para la revista Time fue el juego del año. Pokémon no se queda atrás y sus versiones remake de Diamante y Perla también son una gran opción de venta.

¿Cuáles son las mejores ofertas de juegos de Nintendo Switch?

A continuación la lista de los descuentos:

Juegos Nintendo Switch

Tiendas Paris:

Metroid Dread: $49.990 (17%)

Super Mario 3D World + Bowser´s Fury: $49.990 (17%)

Crash Team Racing Nitro Fueled: $39.990 (11%)

Tiendas Falabella:

Pokémon Diamante Brillante: $44.990 (30%)

Pokémon Perla Reluciente: $44.990 (30%)

Super Mario Party: $41.990 (30%)

Metroid Dread: $41.990 (30%)

The Legend of Zelda Breath of the Wild: $41.990 (30%)

Mario Golf Super Rush: $41.990 (30%)

Tiendas Ripley:

Mario Kart 8 Deluxe: $49.990 (17%)

Super Mario 3D World + Bowser´s Fury: $49.990 (19%)

Mario Golf Super Rush: $44.990 (21%)

Super Smash Bros. Ultimate: $49.990 (17%)

Metroid Dread: $49.990 (17%)