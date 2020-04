Cuadro: Así quedaron los cuartos de final del Torneo Entel eSports

Este lunes se cerró la última jornada de octavos de final del Torneo Entel eSports de PES 2020. En primer lugar, Deportes Iquique comandado por César Huanca eliminó a Antofagasta dirigido por Jason Flores.

Posteriormente, Gonzalo Mall y su Curicó Unido golearon por 6-3 a la Universidad de Chile de Camilo Moya y avanzó a cuartos de final del torneo.

De esta manera, se definió la última llave de cuartos de final entre Dragones Celestes y Torteros. El resto de las llaves están conformadas por: Palestino vs Cobresal, Unión Española vs Coquimbo Unido y O'Higgins vs Unión La Calera.

¡El campeonato está que arde! ��⚽️���� Así quedaron las llaves del Torneo eSports Entel Chile luego de un fin de semana cargado de fútbol virtual por las pantallas de CDF. ¿Quién se quedará con la gloria?#EntelEsportsxCDF #ESPORTSxCDF pic.twitter.com/sTE6J9VOJ1 — CDF (#CDFineEnCasa ��) (@CDF_cl) April 20, 2020

Los cuartos de final se disputarán desde el viernes 24 hasta el lunes 27. Tanto Colo Colo como Universidad de Chile se quedaron fuera del torneo, mientras que Universidad Católica no participó.