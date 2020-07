¡A jugar! PlayStation libera gratis PS Plus el fin de semana

PlayStation celebra el aniversario número 10 de PS Plus con la liberación gratuita del multijugador online por todo el fin de semana. Sólo debes tener una cuenta de PS Network para disfrutar de todos los beneficios.

"Recuerda que este fin de semana, por la celebración de los 10 años de PlayStation®Plus, todos los usuarios de PS Network podrán acceder de manera gratuita a la función multijugador ¡Solo por este fin de semana y sin necesidad de comprar la membresía! #PsPlus #PsPlus10años", avisó PS por sus redes.

Con esto podrás descargar los juegos gratuitos de julio como NBA 2K20 y Rise of the Tomb Raider. Eso no es todo, ya que también podrás acceder al tema con fondo de pantalla para tu PS4 con la conmemoración de los 10 años.