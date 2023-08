La cultura del hip hop en Chile no parece decaer, y en este mundo el freestyle local ha cobrado cada vez más fuerza. Con grandes competencias nacionales como Red Bull Batalla, son cada vez más los raperos que encuentran un espacio en los escenarios. Pero, ¿cómo llegaron donde están? La respuesta, para muchos, está en las plazas.

Desde los años ‘80, y ya con más fuerza a fines de los ‘90 a la improvisación o “freestyle” comenzó a escucharse en las calles del país. Uno de los epicentros de este movimiento fue el Parque Bustamante, en Santiago, que ha visto nacer a grandes figuras tales como Nitro, Joqerr y Rodamiento. Esta plaza tuvo cada vez mayor exposición gracias a DEM Battles, agrupación que desde su creación por los youtubers Diego y Matías Núñez en 2016, se ha posicionado como la competencia más relevante de plazas en habla hispana. Hoy, y por primera vez en su historia, DEM Battles entregará un cupo directo a la Final Nacional de Red Bull Batalla, que definirá el próximo 10 de septiembre.

Las grandes plazas regionales

Pero la capital no es el único lugar donde el freestyle local han tenido un crecimiento exponencial. Reconocidos talentos han surgido en el sur del país, especialmente desde la llamada “cuna del rap”: Concepción. Acertijo, Nano, Bigtamina, Teorema y Jokker son solo algunos de los nombres que destacan.

La plaza fuera de Tribunales es uno de los icónicos puntos de encuentro de los raperos en la ciudad, y que vio dar sus primeros pasos en el género al Campeón Nacional de Red Bull Batalla 2022, Jokker. “Yo me inicié en el freestyle porque me llamó mucho la antigua Red Bull Batalla de Gallos, en el año 2012, mirando un resumen en YouTube. Me gustó mucho el estilo de los raperos, cómo se vestían, y luego de eso ya empecé a buscar raperos en mi vida. De a poco empecé a conocer más gente y la primera plaza donde partí fue Tribunales en Concepción”, cuenta el MC de 25 años.

“De las plazas aprendí muchísimo a unirme con la gente, y con los otros MCs, donde en una batalla siempre eran tus rivales, pero aquí era distinto, estábamos todos compartiendo. Creo que eso me ayudó a trabajar mi carisma, esa chispa, eso que te da la calle”, agrega.

Una experiencia similar tuvo Racso, uno de los finalistas de la Final Nacional de Red Bull Batalla de este año. “Me inicié en las plazas de Chillán, y después ya empecé a viajar a las plazas de Concepción, Los Ángeles, Talca, y por todo el sur de Chile. La primera competencia donde participé en Chillán se llamaba Batalla de Armas, luego Nebulosa Battles que hasta el día de hoy se realiza. De las plazas aprendí que muchas veces uno puede encontrar un lugar, por las personas que te rodean, y que te pueden ayudar a crecer mucho. Definitivamente sí me ayudaron a ser el MC que soy hoy y sigo bajando a las plazas, sigo nutriéndome de ellas”, cuenta.

Hoy, Batallas Under junto a Liga Inmortal se posicionan como las ligas de plazas más importantes de la zona sur, dándole voz a talentos de Concepción, Valdivia, Puerto Montt y Chillán, entre otros. Esta última nació en 2023, como parte del legado que dejó Demonios Penquistas, y que tiene entre sus fundadores a Nano, Reyeh y Verseo. Así, entregarán uno de los cuatro cupos de plazas para la Final Nacional de Red Bull Batalla, que definirán entre 16 MCs sureños el próximo 25 de agosto.

El norte de Chile

Por otro lado, el norte no se queda atrás, con grandes talentos que han llegado a representar en Red Bull Batalla, como Pepe Grillo, El Menor y Drefquila. Actualmente es Titanes Liricistas la liga de plazas más reconocida, que recientemente entregó uno de los cuatro cupos directos de plazas que existen para la Final Nacional, a Marcelo.

Aún quedan por definirse tres de los cuatro cupos de plazas que pasan directo a la Final Nacional de Red Bull Batalla 2023, antes de conocer a los 16 MCs que se enfrentarán el próximo 01 de octubre en el Polideportivo de Ñuñoa. Recuerda que puedes asegurar tu entrada en el siguiente link.