Este sábado desde las 21:30 horas en Estación Mapocho se celebrará la Final Nacional de Red Bull Batalla, donde Chile conocerá a su representante en la Internacional de España. Es por eso, que Elemental en conversación con Batallón de RedGol nos dio la data certera de los nombres a seguir en la competencia.

De igual forma, el MC y streamer nos entregó a sus favoritos para gritar campeón en el evento más esperado por los fanáticos del freestyle. Cabe recordar que Elemental fue subcampeón nacional en la temporada 2018, donde cayó ante Pepe Grillo en la final.

“Mis posibles candidatos son tres, no lo voy a decir en orden porque después se me enojan, se ponen celosos. Mis tres candidatos, El Menor, Nitro y Jokker. Y si no va uno de los tres, Teorema”, sentenció.

Pero eso no es todo, porque también dio pistas de los freestylers a seguir en esta esperada jornada: “Creo que la gente se va a sorprender mucho con 99, se va a reír mucho con MB5 y el que va a rapear más constante a mi parecer puede ser Marcelo. Siento que Marcelo está ahí. Trabajo silencioso, me gusta el trabajo silencioso y que el ruido se demuestra en el escenario. Y bueno, 99 va a venir bien fresquito, va a venir de cupo de plaza, por ahí va a estar en FMS, entonces va a estar fuerte el hombre”.

La Final Nacional la podrás seguir por el streaming oficial de Red Bull Batalla en YouTube. De igual forma la podrás ver a partir de las 22:00 horas por TVN en la televisión abierta. ¡No te lo puedes perdes!