Christiane Endler considera fundamental que los medios no se entrometan con su familia o su pareja, ya que quiere hacer noticia solo por temas futbolísticos, no relativos a su vida privada.

El pasado 19 de mayo se cumplió un año desde el día que Christiane Endler contrajo matrimonio con su pareja desde hace varios años, Sofía Orozco. Aunque la portera no confirmó la noticia, sí lo hicieron sus compañeras del Paris Saint-Germain, quienes compartieron imágenes de la ceremonia en sus redes sociales.

Aunque después de contraer el vínculo Tiane ha compartido imágenes y videos con su esposa, las veces que se refiere a ella en público son pocas. Es más, luego de decir que le hubiese gustado casarse en Chile, no ha vuelto a hablar del tema. ¿El motivo? Simple: solo quiere ser tema por cosas futbolísticas, no exponer su vida privada.

En entrevista con El Mercurio, Endler explicó que "me interesa que se hable solo de lo que hago: de fútbol. Y no solo cuando juego bien, sino que también cuando lo hago mal. Eso lo entiendo. Mi vida privada trato de mantenerla al margen de la opinión pública, sobre todo porque tengo una relación con alguien a quien no le gusta esa exposición. Por respeto a mi esposa y a mi familia, trato de conservar esa privacidad como tal".

“Mi núcleo más cercano me apoya mucho. Es fundamental para que pueda rendir en la cancha. Ellos me invitan a ser mejor cada día, mejor futbolista y mejor persona. Tengo a mi familia y también a mi principal soporte: mi pareja", agregó respecto a sus padres, hermanos y a su esposa.

No obstante, para Tiane es fundamental que entiendan que ella es futbolista, no líder de opinión ni activista por el matrimonio igualitario, a pesar de haberse casado y haber abogado por su derecho a hacerlo en Chile.

"Se dio por circunstancias específicas. Justo me había casado en Francia con mi pareja y también se estaba discutiendo el tema en Chile. Hablé sobre eso, dije que me hubiese gustado casarme en mi país y creo que se tomó como algo positivo. Coincidencia o no, poco tiempo después se aprobó la ley en Chile que permitía casarse a dos personas del mismo sexo", detalló.

Según ella, "si mi historia puede servir de ejemplo para otras personas, yo feliz de ayudar en lo que pueda, pero nunca me he sentido como una abanderada del tema, un poco por lo que decía antes: Me gusta que se hable de mí por el hecho de ser futbolista, no por otras cosas. En general se les pide la opinión a personas públicas de una forma un poco forzada; yo tengo mi postura sobre varios temas, pero no me interesa hacerlos públicos”.