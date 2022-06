Cindy Nahuelcoy, la jueza asistente más reconocida de Chile, asegura que sus inicios en el fútbol no fueron fáciles, por lo que ahora está feliz ejerciendo su profesión porque "amo esta carrera". Además cuenta que cuando agarró la banderita por primera vez no se sabía la regla del offside.

Cindy Nahuelcoy es una de las pioneras en el arbitraje femenino nacional. Siempre junto a su banderita, ha hecho una bonita carrera como árbitro asistente, donde consiguió la categoría de FIFA desde el año 2013.

En una charla con TNT Sports aseguró que "amo esta carrera, me ha costado llegar hasta donde estoy", aunque las primeras veces que se decidió a arbitrar no entendía ni siquiera la regla del fuera de juego.

"Me gustaba el fútbol, pero nunca entendí el offside. Cuando arbitré las primeras veces en el camarín mi compañero me explicó con una hoja cómo era el fuera de juego, pero no lo entendí de inmediato. Así que un compañero atrás me soplaba, pero no entendía el fuera de juego del jugador que volvía", comentó con mucho humor.

Esos partidos que empezó a dirigir en el barrio fueron vitales para su carrera. "En el fútbol de barrio uno se hace más fuerte, es cruel y además la gente lo hace muy mal. Ya en el fútbol femenino hay mejor trato. Eran crueles pero nunca quise salirme del arbitraje, éramos pocas mujeres y era lo que me tocaba vivir. No había otra forma de seguir en el fútbol", contó sobre la fuerza que tuvo en ese momento.

Además manifestó que "yo respondía en el futbol de barrio, me costaba controlar esas emociones. Incluso en el femenino respondía y ahí me di cuenta que no puedes ser prepotente. Lo aprendí después, pero en el barrio nunca me quedaba callada".

También aseguró que "en un comienzo sentía responsabilidad por ser mujer. Ahora nos ganamos un espacio, ya no tengo esa mochila de que digan que me equivoqué por ser mujer. Y ser ejemplo igual que Loreto (Toloza) o Belén (Carvajal). Si una niña quiere entrar a estudiar, es súper lindo".

Con la personalidad que ha mostrado, asegura que tiene un tirón de orejas para el fútbol masculino. "Pongo de ejemplo que las mujeres reclamamos mucho, pero los hombres simulan mucho. Las mujeres son más leales para jugar. Es real, no recuerdo niñas que simulen o algo así. Les pegan y se paran", comentó.

Finalmente se refirió al partido más emocionante que ha estado en la cancha. "El Superclásico (abril del 2021, triunfo de Colo Colo 1-0). Siempre me dicen 'usted le anuló un gol a Colo Colo' (a Gabriel Costa con el marcador 0-0) , pero estuvo bien anulado, estaba segura de lo que vi. Haber estado en un Superclásico fue lo mejor, fue un antes y un después. Fue un empujoncito para llegar a torneos Conmebol", cerró.