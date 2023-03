Christiane Endler: "Me cuesta mucho ser políticamente correcta"

La arquera y seleccionada nacional, Christiane Endler, siempre se ha caracterizado por ser una líder dentro de los planteles. La futbolista se apoderó de ese rol -en el buen sentido de la palabra- gracias a su carácter y a su profesionalismo. Sin embargo, a pesar de que es un rol que asume con responsabilidad, le ha valido las críticas por su franqueza.

Endler fue la primera en criticar a José Letelier cuando Chile quedó eliminado del Mundial de Francia en 2019. La portera cuestionó sus cambios y la poca presencia de jugadoras con experiencia como Daniela Pardo o María José Rojas. Lo volvió a hacer en la Copa América del año pasado, y recientemente lo hizo después de quedar fuera del Mundial de esta temporada.

En una entrevista exclusiva con el canal de la FIFA, Tiane Endler fue consultada sobre su faceta de líder en la selección y también por sus polémicas declaraciones: "Me cuesta mucho ser políticamente correcta y no hablar lo que pienso y yo asumo esa responsabilidad como una de las líderes de la selección. Yo creo que al fútbol chileno he intentado darle el profesionalismo que yo tengo aquí y en todas partes".

"He intentado demostrar un liderazgo positivo, de querer mejorar, de querer ser mejor todos los días, de trabajar más y esa es mi idea, mostrar ese camino y abrir puertas para que otras chilenas se vengan a Europa", aseguró la chilena. De hecho, en la misma entrevista comentó que uno de los puntos que dejaron a Chile fuera del Mundial, fue precisamente el poco roce internacional de sus compañeras.

Endler explicó que "también he intentado con escuelas de fútbol en Chile de darle la posibilidad de que las niñas hagan deporte, que jueguen, que practiquen fútbol y que tengan la opción cerca de casa de poder participar, y yo quiero y me gustaría mostrarle a todos la cultura deportiva que tan bien nos hace como sociedad".