Desde que Christiane Endler pisó Europa se convirtió en una jugadora de referente para niñas y mujeres de todo el mundo. Su trabajo, perseverancia y profesionalismo la tiene ubicada entre las futbolistas más talentosas y exitosas del mundo y sus reconocimientos evidencian su calidad como jugadora.

Uno de los objetivos que Endler se trazó hace un tiempo era conseguir la Women's Champions League, y para cumplirlo, decidió dejar el PSG y fichar por el equipo más ganador del fútbol femenino: El Olympique Lyonnais. Tiane debutó con las leonas el 18 de agosto de 2021y hoy después de dos años allí, suma un título de liga, una Supercopa de Francia y la ansiada Champions.

Sobre el 2022, Christiane comentó que "fue un gran año, lleno de experiencias nuevas también con el cambio de equipo que tuve. Mi objetivo era llegar a ese club para poder ganar mi primera Champions. No fue tan fácil. Cuando llegué acá me preguntaban de '¿de dónde eres?' y yo decía 'de Chile' y ni conocían Chile".

En 2021 Endler ganó el premio The Best como mejor portera, por lo que llegó con un gran cartel al Lyon. El año pasado fue escogida como la mejor arquera del mundo por la IFFHS y a fines de febrero de este año, donde nuevamente fue opción para ganar el premio The Best, se posicionó dentro del IX ideal de FIFA FifPro femenino.

Para Christiane "todas esas experiencias, esos periodos difíciles de estar lejos de casa, con otro idioma, con otra cultura, me han hecho crecer como persona y también me han ayudado en el juego", confesó en una entrevista con la FIFA donde además, se refirió a temas de la selección y también del desarrollo del fútbol jugado por mujeres.