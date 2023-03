La capitana de la selección chilena revivió la derrota con Haití que dejó a Chile fuera de la Copa del Mundo y aseguró que uno de los factores fue que no haya tantas futbolistas chilenas jugando en Europa.

El haber quedado fuera del Mundial de Australia y Nueva Zelanda es algo que todavía resuena en la Roja femenina. Las diferencias en relación al físico y a la intensidad, además del mal planteamiento táctico fueron los pecados de la selección para perder el partido con las caribeñas.

Una de las jugadoras que fue más autocrítica tras esa derrota fue la capitana Christiane Endler. En ese momento, la portera aseguró que "bajó mucho el nivel en el segundo tiempo, nos desordenamos, perdimos un poco las marcas. Los cambios no aportaron mucho ni hicieron algún cambio a lo que estábamos viviendo".

Además de las críticas a la forma de juego, la futbolista que milita en Francia también tuvo palabras para el entonces técnico de la Roja, José Letelier: "Lamentablemente no lo logramos. Dejamos todo en la cancha pero no teníamos mas recursos. Se dijo hace tiempo y no se escuchó. Es un justo vencedor Haití, tuvo la oportunidad y la hizo".

Este viernes, la exjugadora del PSG volvió a referirse a la no clasificación a la Copa del Mundo y comentó que "el objetivo de cualquier futbolista siempre es representar a tu selección, clasificar a un Mundial y lamentablemente no lo logramos concretar contra un equipo de Haití que muestra un poco la realidad del fútbol femenino que es muy físico".

"La intensidad que tenemos es muy baja y eso también se veía reflejado en los entrenamientos: la velocidad, la intensidad, el no tener tantas jugadoras jugando fuera de nuestro país", fue otra de las situaciones que describió la arquera en una entrevista exclusiva con la FIFA.

"En Haití eran seis o siete jugando en la liga francesa contra nosotras que hay pocas que están jugando en España, yo en Francia, pero el resto la mayoría en Chile y la liga chilena también tiene que hacer un trabajo importante para seguir creciendo. No es sólo profesionalizar el tema, hay que trabajar de fondo en las categorías menores", recalcó la mejor portera del mundo.