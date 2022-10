Universidad de Chile perdió 2-1 ante Palmeiras por el último duelo de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina, pero Las Leonas se meten en los cuartos de final del torneo continental de clubes segunda en la tabla.

Por el paso a las semifinales enfrentarán a América de Cali este domingo y el entrenador de las azules, Carlos Véliz saca en limpio del tropiezo para dar un paso adelante.

“Estoy con la sensación amarga de perder, pero con cosas muy positivas porque el equipo se supo parar en la cancha. Se vio un equipo maduro, fuimos para adelante y creamos ocasiones de gol”, dijo Véliz.

El DT agregó que “planificamos el partido para dos momentos: ellas modifican sistema, hacen un 4-3-3 y a mí no me gusta jugar al mano a mano atrás considerando que son jugadoras muy rápidas. Con 4-4-2 le jugábamos el 3 contra 2 a las delanteras, pero jugaron con tres y modificamos a cuatro para nunca quedar sobrepasados. Defendimos bien”.

“El partido lo perdimos, no queríamos, pero nos deja buenas sensaciones porque el equipo tuvo personalidad en varios momentos del juego, tuvimos la pelota y generamos peligro en el arco rival. Fuimos un equipo que asumió responsabilidades”, complementó el entrenador de la U.

Por último, Carlos Véliz explica sentenciando que “no dije que estoy conforme, dije que hubo buenos momentos del juego. No me gusta perder, eso es claro. Ahora me pongo de cabeza a pensar en el partido contra América de Cali, vamos a poner a nuestro mejor once porque ya no hay que cuidar a nadie por tarjetas amarillas”.