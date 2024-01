¿América de Cali o Colo Colo? Arturo Vidal se debate entre dos colores que se disputan por tener al mohicano vistiendo el escudo de sus respectivas instituciones. El chileno dejó Athletico Paranaense tras una dura lesión que lo tuvo fuera por casi todo el segundo semestre de 2023 y, por ahora, aún no decide su futuro en el fútbol.

Son muchos los que desean que el King vuelva a Pedreros. Los buenos recuerdos sumados a la calidad de estrella que aún conserva Arturo Vidal, lo hacen uno de los candidatos perfectos para la era Almirón en la banca del Cacique. Sin embargo, el camino a Macul resultó ser más sinuoso que lo esperado.

América de Cali se metió en la puja por el volante, haciendo una contraoferta de 1,2 millones de dólares por hacerse con los servicios del chileno, dineral que en el Monumental no estarían dispuestos a desembolsar. Esto considerando que, tal como si se tratase del novel presidente argentino, en Blanco y Negro ya han repetido en varias ocasiones que plata no hay.

Pese a las expectativas que crea el volante de la Roja, no todos lo quieren en Macul y esa sería una de las razones que explicarían la pasividad con que Colo Colo se ha comportado con respecto al fichaje de Arturo Vidal.

“Un error histórico institucional”

Fernando Tapia, periodista del área de deportes de TVN, soltó lo que muchos ya especulaban: en la concesionaria a cargo de Colo Colo el nombre de Vidal no genera unanimidad. Una buena parte de los directivos no querrían al volante de la Roja.

“Me atrevo a decir que Colo Colo podría cometer un error histórico institucional si es que no contrata a Arturo Vidal, el jugador más importante que ha salido de la cantera del club, sin lugar a dudas. Recibió ofertas de Colombia, pero él quiere jugar en Chile”, comenzó diciendo el periodista del canal estatal.

“La votación está dividida en el interior de Blanco y Negro y hay que ponerle nombre y apellido a los que hoy no lo quieren, porque después dicen ‘es culpa de Colo Colo’. No, es el bloque de Leonidas Vial. Él, particularmente, no lo quiere. Tampoco Alfredo Stöhwing, presidente, Carlos Cortés, otro director, Ángel Maulén, el vicepresidente, y Diego González. Esto para que después no se laven las manos”, lanzó Fernando Tapia, señalando con el dedo a todos los que estarían en contra de la llegada del King al Cacique.

Si bien Arturo Vidal ha tenido un gran paradón en su carrera, debido a su última lesión de meniscos de la rodilla derecha, el jugador ya se ha visto entrenando con normalidad con la sub-23 en Juan Pinto Durán, además de subir fotos y videos de “pichangas” con amigos y con cantantes urbanos.

¿Cuáles fueron los números de Arturo Vidal con Colo Colo?

Desde su debut profesional en mayo del 2005, Vidal jugó un total de 56 partidos en el primer equipo de Colo Colo. Anotó cinco goles y brindó cinco asistencias en el Cacique, donde además ganó tres torneos de Primera División y fue subcampeón de la Copa Sudamericana 2006.

¿Cuáles fueron los números de Arturo Vidal en 2023?

Arturo Vidal disputó un total de 34 partidos oficiales con las camisetas de Flamengo y Athletico Paranaense. En ellos no marcó goles, dio dos asistencias y sumó 1.692 minutos dentro de la cancha.

¿Crees que Arturo Vidal llegará finalmente a Colo Colo? ¿Crees que Arturo Vidal llegará finalmente a Colo Colo? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.