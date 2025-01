La pretemporada de Colo Colo ha sumado varios dolores de cabeza, a los que se ha sumado el caso de Maximiliano Falcón. El Peluca se declaró en rebeldía para forzar su salida del Cacique y, mientras el club define su futuro, hay un jugador que está aprovechando al máximo la oportunidad.

Jonathan Villagra ha sido el gran ganador de la ausencia del zaguero en los trabajos de Jorge Almirón. Después de un primer semestre en el club que no fue bueno por problemas de salud, ha sido una de las sorpresas en la pretemporada y este domingo por fin sumó minutos en el amistoso con Peñarol.

En el encuentro se le vio en buena forma y ya comienza a afirmar su dupla con Alan Saldivia. Una situación que lo tiene feliz y luchando con uñas y dientes para no salir más de la titularidad.

Jonathan Villagra no piensa soltar la camiseta de Colo Colo

Jonathan Villagra tiene claro que la inminente salida de Maximiliano Falcón de Colo Colo le abre una tremenda oportunidad. A pesar de que el nombre de Sebastián Vegas suena con fuerza en el Cacique, ya está asegurando el puesto al ser titular en el primer amistoso del 2025 ante Peñarol.

Sin Maximiliano Falcón, el Colo Colo 2025 tuvo a Jonathan Villagra en su primer partido. Foto: Photosport.

En conversación con el sitio oficial del Eterno Campeón, el zaguero remarcó que “ha sido una pretemporada bastante intensa. Hicimos una parte más física en La Serena y ahora en Uruguay más futbolística, poniéndonos a tono para los objetivos de este año“.

Publicidad

Publicidad

Aunque más allá de eso, destacó que ahora sí está en condiciones de adueñarse de una camiseta de titular. “Completamente diferente, llegué en un momento con todo armado. No hice pretemporada en el segundo semestre, pero ahora bien. Lo he sobrellevado bien, me he puesto a tono y espero seguir sumando de aquí en adelante”.

ver también ¿Se queda o se va? Detalles de la nueva oferta del Inter Miami por Maximiliano Falcón

De hecho, Jonathan Villagra aseguró que tras el duelo con Peñarol se le abrió el apetito. “Hace tiempo no jugaba tantos minutos, casi un partido completo. Quería jugar, me sentí bien, con el apoyo de mis compañeros y del profe. De aquí espero sumar más“.

Finalmente, dejó en claro que quiere dejar su huella en los 100 años del Eterno Campeón. “Es un año especial, del centenario. Queremos que el año pasado sea el piso y que sea mucho mejor“.

Publicidad

Publicidad

Jonathan Villagra tiene la gran oportunidad en Colo Colo para agarrar camiseta de titular. La salida de Maximiliano Falcón le permitirá al zaguero ser opción mientras se define un reemplazante, al que espera dejar en la banca para seguir siendo el pilar del fondo albo.

Encuesta¿Debe Colo Colo buscar un reemplazante más a Maximiliano Falcón? ¿Debe Colo Colo buscar un reemplazante más a Maximiliano Falcón? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles fueron los números de Jonathan Villagra en la última temporada?

Gracias a su primer semestre en Unión Española, Jonathan Villagra logró disputar un total de 13 partidos oficiales en la temporada 2024. En ellos marcó 1 gol, no registró asistencias y alcanzó los 1.090 minutos dentro del campo de juego.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Sin pretemporada? Claudio Aquino no llega a Uruguay para sumarse a Colo Colo

¿Cuándo juega Colo Colo?

Jonathan Villagra buscará seguir siendo uno de los centrales titulares de Colo Colo en el segundo amistoso en Uruguay. Este miércoles 15 de enero desde las 20:00 horas el Cacique choca con Huracán en la Serie Río de La Plata.