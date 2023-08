El partidazo de Brayan Cortés ante Palestino le pone la tarea difícil a Gustavo Quinteros. El portero fue fundamental para la clasificación de Colo Colo a la fase regional de la Copa Chile y lo presiona a definir si lo mantiene para el Campeonato Nacional o sigue rotando.

En conferencia previa al duelo con Everton, el técnico se refirió a lo que sucederá con la portería este domingo. Quinteros recalcó que Cortés y Fernando de Paul le dan la misma seguridad debajo de los tres palos, y también que la rotación es importante para que ambos estén activos.

“Lo vuelvo a repetir, cualquiera que ataje me da seguridad a mí y al equipo. Brayan tuvo una gran actuación, también De Paul en el partido anterior y me deja tranquilo. Más allá de cualquiera que tenga un error, no cambiará mi opinión. Los dos están capacitados para jugar”, contó.

“La rotación no es fácil para mí y el cuerpo técnico, pero hoy por hoy lo único que quiero es que los dos estén motivados y en actividad”, explicó. El DT además recordó lo que sucedió la temporada pasada, donde no tenía tanta seguridad con Omar Carabalí y eso le costó caro.

“El año pasado, cuando faltó Brayan, tuvimos partidos muy importantes y donde, por falta de continuidad o motivación, no nos fue bien. De esta manera veo que los dos están motivados porque saben que van a atajar, así que están bien y atentos. Eso nos deja tranquilos”, cerró.

Así, todo indica que Colo Colo volverá a tener un cambio en su portería para el duelo de este domingo ante Everton, que enfrentará al quinto y tercero del Campeonato Nacional. Albos y ruleteros chocan a las 15:00 horas en el Sausalito.