Dentro de las muchas tareas que tiene Colo Colo a fin de año están las renovaciones del plantel. El Cacique no quiere repetir los errores de comienzo de temporada y espera asegurar a sus figuras. Y uno de los que está en duda es Gustavo Quinteros.

El técnico, que llegó cuando el Cacique peleaba por evitar el descenso, para muchos ya cumplió su ciclo. Los fracasos internacionales le pesan al DT y algunos piden su salida, mientras otros lo quieren otro año más. Pero para él, eso no es tema.

Gustavo Quinteros y su renovación en Colo Colo

Este viernes Gustavo Quinteros habló en conferencia de prensa y fue consultado por las renovaciones pendientes de César Fuentes y Esteban Pavez. Y la respuesta del técnico sorprendió a todos. “Yo no puedo opinar del año que viene porque mi contrato termina en diciembre, pero Fuentes y Pavez son fundamentales. En cualquier equipo que esté me gustaría tenerlos”.

Tras ello, el entrenador respondió a las dudas sobre su continuidad, donde dejó claro que no está ni ahí por ahora. “Es un tema que se hablará más adelante para seguir. Yo no tengo ningún inconveniente de hablarlo, pero ni el club ni nosotros como cuerpo técnico pensamos en eso. Sólo pensamos en revalidar el título, en darle al equipo mejor juego, recuperar jugadores como Emiliano que cada vez está mejor”.

“Después, si en noviembre se empieza a hablar, tomaremos una decisión de ambos lados”, añadió el entrenador antes de darle tranquilidad a los hinchas. “Yo lo dije muchas veces y lo repito. Siempre la prioridad será del club donde estoy, pero si no se da, se buscarán nuevos desafíos”.

Gustavo Quinteros no se quedó ahí y habló de los resguardos para que no pase lo del año pasado con Gabriel Suazo y Juan Martín Lucero. “Yo no voy a dar una opinión de renovaciones. Hablé de dos y es suficiente. No tengo dudas que el gerente deportivo está hablando con los jugadores, me consta, así que ojalá llegar a un acuerdo lo antes posible”.

“Siempre es bueno para un jugador saber que va a continuar. Hay otros que a lo mejor no están jugando con continuidad y a lo mejor los puede motivar el estar mejor para que el directorio tome una decisión. Puede ser motivador para jugadores que están peleando por un puesto el quedarse el año que viene. Es una decisión que tomarán en los próximos días los directores”, sentenció.

Gustavo Quinteros evita entrar en su renovación y se enfoca en que Colo Colo siga peleando los dos títulos que disputa. El técnico quiere sanar la herida de Copa Libertadores siendo campeón en Chile, para luego sentarse a negociar.