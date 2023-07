Colo Colo se prepara para enfrentar este fin de semana a Huachipato, en un duelo de vida o muerte para el Cacique para empezar a descontar puntos con la cima. El cuadro albo necesita acortar los ocho puntos que lo alejan de la Cobresal y qué mejor que hacerlo con uno de los animadores en la parte alta de la tabla.

El cuadro colocolino, eso sí, no tiene un equipo definido para hacerle frente a Huachipato., pese a que ya se han empezado a dar ciertas luces del once. Una de las dudas es Carlos Palacios, quien no viajó a Chillán para jugar ante Ñublense. Se señaló que era por motivos personales .

Es por eso que Gustavo Quinteros, consultado por los periodistas en conferencia de prensa, dio detalles de la situación y además aprovechó de alabar el cometido de su dirigido, quien de a poco se muestra más confiado en su futbol, aunque sin descollar.

“Él estuvo dos o tres días sin entrenar normal, por eso no estuvo para el partido anterior. Y después del partido entrenó normal, en el equipo titular y alternativo, así que será decisión nuestra si inicia o lo guardamos”, detalló Quinteros al periodismo.

“Estamos contentos porque lo recuperamos. Es uno de los que llegó y le está dando mucho al equipo. Creo que le falta un poquito más, ese parón de tanta ausencia en el juego, recién ahora está llegando a su nivel”, agregó.

Por último zanjó la discusión señalando que “es un jugador talentoso que ahora le está dando mucho más al equipo”

Vale recordar que Palacios lleva ocho goles en esta temporada, siendo el máximo goleador de un equipo al que le cuesta generar ocasiones Eso sí, de esa cantidad. tres han venido de penales, demostrando la poca eficacia que ha tenido el Cacique al momento de anotar los goles.