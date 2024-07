Carlos Palacios se encuentra nuevamente siendo protagonista en el mercado de pases. La Joya es seguido de cerca desde Boca Juniors y esto preocupa en Colo Colo ya que podría perder a uno de sus jugadores claves en el engranaje de Jorge Almirón.

Situación que fue comentada por Jorge Valdivia y que de inmediato llamó a Blanco y Negro para evitar su salida. El Mago incluso se subió a la comparación entre Palacios y Luciano Cabral, por el interés que tuvo el DT por el volante que pasó de Coquimbo Unido al León de México.

“Colo Colo tiene su Cabral, pasa que no esta en un buen momento. A ratos quiere y esta en una posición que no le acomoda. Puede ser el Cabral de Colo Colo”, expresó en Los Tenores de ADN de este lunes.

“Tiene que prepararse. Tiene buen pase, desde el centro de la cancha genera juego, pero no lo ponen en esa posición que tiene Cabral. Si uno hace la comparación, son jugadores muy parecidos”, agregó Valdivia.

El llamado de Jorge Valdivia a Carlos Palacios

Pero el Mago siguió con su análisis y recalcó que Palacios también tiene que poner de su parte para evitar los cuestionamientos sobre su rendimiento dentro de la cancha.

“Me atrevo a decir que Palacios es mejor físicamente que Cabral, siempre y cuando él quiere. Si Almirón quiere un jugador que sea la conexión entre el 10 y el 9, y que genere peligro por los costados, lo tiene. Pero ahora él también tiene que querer”, expresó el campeón de la Copa América en 2015.

Palacios podría dejar Colo Colo esta semana

Incluso Valdivia recordó sus mejores momentos en el Cacique y aconsejó a la Joya. En especial para evitar los errores que él cometió en su momento y que también le significaron una lluvia de críticas en el Estadio Monumental.

“No es que no quiera hacer bien las cosas, pero Palacios peca mucho de soberbio. Hace un pase bueno y una jugada buena, y parece que eso es suficiente. No es solo un caño, queremos un Palacios que marque diferencias y que sea determinante”, sentenció.