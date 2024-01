Jorge Almirón será oficializado por Colo Colo como el nuevo entrenador en las próximas horas y su arribo deja bastantes dudas entre la familia colocolina, fundamentalmente debido a su último paso por Boca Juniors.

Eso fue lo que señalaron ex jugadores de Colo Colo en conversación con Redgol, quienes mostraron sus dudas por lo que pueda pasar con el nuevo estratega de los albos.

“Yo soy chileno. Y acá hay gente más capaz, que lo ha demostrado. Por qué siguen insistiendo con los extranjeros y no le dan oportunidades a los colocolinos, que tienen más cualidades”, comentó Leonel Herrera padre.

En esa misma línea crítica, expresó el ex defensor de Colo Colo 73 que “no me gusta el nombre como tampoco me gustaba Quinteros, del que se supieron cosas que no son dignas para una persona seria”.

De todas formas indica que “como colocolino acepto al que llegue, porque uno es hincha y no accionista, por lo que hay que desearle lo mejor. Pero no me gusta como técnico para Colo Colo”.

Le piden a Almirón más jugadores jóvenes

A pesar de que con Gustavo Quinteros terminaron jugando jóvenes como Alan Saldivia, Vicente Pizarro y Damián Pizarro, Eddio Inostroza espera que hayan más juveniles de Colo Colo en el primer equipo.

“Esperemos que este caballero (Almirón) respete las áreas menores de Colo Colo y no se cierre. Los jóvenes no molestan, crecen en los planteles”, confesó Eddio Inostroza, ex ayudante de Mirko Jozic.

En tanto Ricardo Dabrowski indica que “fue muy especial su última etapa, dirigió a Boca y después llegó a la final por penales. Es un mérito llegar a la final, pero en el juego pasaba otra cosa”.

El Polaco manifestó eso sí que “más allá del entrenador, lo importante es el plantel. Almirón tiene trayectoria, con algunos les fue bien, pero es experimentado”.

¿Cuáles serán los primeros desafíos de Almirón en Colo Colo?

La próxima semana debe encabeza la pretemporada de Colo Colo en Uruguay, donde jugará tres amistosos ante Nacional, Rosario Central y Liverpool. Su debut oficial será el 11 de febrero, en la Supercopa ante Huachipato.

El gran desafío estará puesto en Copa Libertadores, donde debe enfrentar a Godoy Cruz el 22 y 29 de febrero.