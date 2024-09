Marcelo Espina salió a defenderse y le respondió a Gualberto Jara, el ex entrenador de Colo Colo y formador de jugadores en las juveniles del Cacique. La polémica se dio por el caso de Felipe Loyola, hoy figura de Independiente que espera ratificar su presente en la selección chilena frente a Argentina y Bolivia.

Es que el polifuncional defensor de 23 años hizo juveniles en Colo Colo, pero a nivel profesional nunca jugó en el Cacique. Loyola debutó en Arturo Fernández Vial y posteriormente pasó a Huachipato e Independiente. Dejó el estadio Monumental sin dejar un solo peso a las arcas blancas.

Gualberto Jara culpó en RedGol al entonces gerente deportivo, Marcelo Espina y Ariel Paolorossi. En Radio ADN, el Calamar se defendió.

“Lo conocía a Loyola, él en ese momento era lateral, central, estaba en las divisiones menores y ha crecido una enormidad. Tuvo un paso por Fernández Vial y después fue creciendo un montón”, dijo Espina.

Espina: Gualberto Jara está confundido

Agregó que “me llamaron poderosamente la atención las declaraciones de Jara, no voy a entrar en ninguna controversia. Pero sí decir que está totalmente confundido de la apreciación que dio y muy lejos de la realidad”.

“No voy a entrar en estos juegos que realmente no me interesan. La verdad es que yo gasto muy poca energía en cosas que, primero son mentiras y segundo que no van al caso”, concluye el ex mediocampista.

Gualberto Jara había apuntado contra Espina.

Por último y sobre otro tema, Espina abordó la llave de cuartos de final de Copa Libertadores: “River tiene un plantel de mucha jerarquía, muy amplio y copero. se transformó en un equipo copero desde el anterior proceso de Gallardo y que este tipo de duelos lo sabe jugar, pero no es una tarea sencilla para ninguno de los dos, me parece que la llave de Colo Colo va a ser pareja”, sentencia.

¿Cuándo y contra quién juega la selección chilena por eliminatorias?

La selección chilena visitará a Argentina este jueves 5 de septiembre, desde las 20:00 horas, en el estadio Más Monumental de Buenos Aires. El duelo es válido por la séptima fecha de las eliminatorias. El martes 10 recibe a Bolivia desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional.