Jorge Almirón respira tranquilo luego de que el Tribunal de Disciplina desestimara la denuncia de la U en su contra. El técnico de Colo Colo fue acusado de dar órdenes ante Huachipato a pesar de estar suspendido, lo que encendió el final del torneo.

Pero este martes el Tribunal de Disciplina tuvo la esperada sesión en la que analizó las pruebas y terminó desechando el reclamo azul. Una decisión que se justifica en lo que exige el reglamento, pero que para Marcelo Barticciotto deja cosas importantes para el futuro.

El ídolo del Cacique abordó la decisión que hubo en la ANFP con el polémico caso y dejó claros dos importantes puntos. El primero tiene que ver con las modificaciones que debe hacerse a las bases, mientras que el segundo fue una queja por lo evidente de las imágenes que aparecieron con el DT.

Marcelo Barticciotto sorprende con su visión del fallo y las pruebas contra Jorge Almirón

Marcelo Barticciotto analizó lo ocurrido en el Tribunal de Disciplina por la denuncia de la U a Colo Colo. La salvada del Cacique por lo ocurrido con Jorge Almirón le dejó en claro al ídolo albo que hay que modificar cosas y también que el DT quedó expuesto.

Para Marcelo Barticciotto, las pruebas presentadas contra Jorge Almirón eran claras. Foto: Photosport.

“En la medida que no te escuchen, se puede hacer. Esto sienta un precedente de ahora en más, en la medida que no te escuchen, se pueden dar indicaciones. Cambien el reglamento entonces, que sea sanción económica”, lanzó en Radio Cooperativa.

Pero eso no fue todo, ya que remarcó que para no volver a la discusión si se puede ganar o no un partido por secretaría por este punto, es necesario reformular las bases. “Si uno quiere que los puntos ganados en cancha no se pierdan en el escritorio, hay que cambiar el reglamento“.

“Si no quieren que en definitiva esto no genere un precedente o no se siga ensuciando, cambien el reglamento. Porque sino cualquiera puede, en la medida que no haya audio, cualquier técnico le puede decir a un ayudante que vaya y le diga a un jugador o al ayudante de campo”, complementó.

Marcelo Barticciotto no se detuvo ahí e insistió en que la forma en la que se puede culpar en este caso es más un vacío legal que otra cosa. “En la medida que no haya audio, entonces como que queda abierta acá una puerta grande“.

“De la única manera que se puede cerrar es cambiando el reglamento, tratar de cobrarle una multa potente, que a los clubes les duela, pero el tema de puntos me parece que hoy quedó demostrado que necesitan muchísimas más pruebas para darse cuenta“, añadió

Finalmente y para sorpresa de los hinchas de Colo Colo, dijo que todos vieron que Jorge Almirón sí dio instrucciones. “Uno se dio cuenta que algo dijo Almirón, desde nuestro lugar nos dimos cuenta, pero eso no alcanzó para dictaminar un fallo”.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Jorge Almirón y Colo Colo por ahora sólo piensan en la última fecha del Campeonato Nacional, donde pueden levantar el título. El Cacique visita a Deportes Copiapó este domingo 10 de noviembre desde las 16:00 horas.

¿Cómo está la tabla de posiciones del Campeonato Nacional?

Así está la tabla de posiciones del torneo previo a la última fecha: