La pretemporada 2024 de Colo Colo va tomando forma, aunque todavía no se sabe quién será el nuevo DT de cara al año por comenzar. El 8 de enero el plantel albo debe reportar en el estadio Monumental para la primera tanda de pruebas médicas y el día 11 emprenderán rumbo a Uruguay. Ya definieron incluso un entrenador interino por si acaso.

Certezas hay varias, como la salida de Agustín Bouzat, Matías De los Santos y Fabián Castillo. Todavía no se sabe qué pasará con el futuro de Erick Wiemberg, que terminó contrato y cuyo pase Colo Colo está negociando con Unión La Calera y Deportes Valdivia para renovarlo por un tiempo más.

Sin embargo, todavía hay un grupo de dudas que el nuevo entrenador albo tendrá que resolver una vez que asuma el puesto. Idealmente, todo antes del 8 de enero. Se trata de alrededor de 20 futbolistas que vuelven al Cacique desde sus respectivos préstamos y cuyos destinos no están claros.

Todo parte con Juan Carlos Gaete, quien jugó en Unión La Calera y San Luis de Quillota en 2023. No está contemplado para la temporada 2024, por lo que no será parte del plantel del año venidero. Mismo caso de Ignacio Jara, que quiere quedarse en Colo Colo luego de salir de Cobreloa pero el club no cuenta con él.

A fines de este año regresaron Matías Colossi (Deportes Puerto Montt), Diego Ulloa (Barnechea), Danilo Díaz (Deportes Recoleta), Francisco García (Iberia); Julio Fierro (San Antonio Unido) y Erik Ottesen con Miguel Arias (Trasandino). Todo indica que ellos siete volverán a ser cedidos en la temporada que viene.

Lo mismo ocurre con David Tati (Deportes Copiapó), Felipe Yáñez (Coquimbo Unido), Pedro Navarro (O’Higgins), Darko Fiamengo (Curicó Unido) y Ethan Espinoza (Deportes La Serena). Todos ellos vuelven pero sin un espacio en el plantel de honor de Colo Colo; por eso mismo se presume que podrían ser vistos por el nuevo DT a la espera de una nueva cesión.

Los últimos tres tienen el futuro más o menos definido, ya que al no tener un espacio en el Cacique buscarán mayor continuidad afuera. Se trata de Omar Carabalí (Unión La Calera), Cristián Zavala (Curicó Unido) y Bryan Soto (Everton), cuyo pase aún pertenece al albo.

Zavala es el único jugador que tiene chances reales de quedarse en el Cacique, pero nuevamente, todo quedará en manos del entrenador que asuma en las próximas semanas en el club. De todos modos, y como plan B, ya tiene varios interesados en contar con su carta.

