El Loro no se olvida de las constantes críticas de Gustavo Quinteros a su trabajo en Colo Colo y aprovechó la clasificación a cuartos de final de Copa Libertadores para mandarle indirectas al ex DT del Cacique.

El gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, celebró la clasificación de Colo Colo a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024, con victoria como local y en la revancha contra Junior en Barranquilla.

De paso, el Loro no dejó pasar la oportunidad de tomarse revancha de las críticas de la prensa, los hinchas, y especialmente de Gustavo Quinteros, el ex DT de Colo Colo que siempre cuestionó su trabajo respecto a la llegada de refuerzos y conformación del plantel.

“Discúlpenme lo que voy a decir, pero me sacaron la chucha por lo de Cristián Zavala, que tuvimos que mandarlo a préstamo también. Sí, es verdad, hay técnicos que gustan de algunos jugadores, otros no. Pero no nos equivocamos con Zavala, la prueba está a la vista”, dijo Morón.

El ex arquero agregó que “entonces hay muchos casos, como el de Alan Saldivia. Y la gente prefiere ver cuando las cosas no andan bien, no salen, o uno se demora en el tema de contrataciones, que no es fácil. A veces los mercados no son fáciles”.

Salto de calidad

“Quiero vivir este presente, agradecerle al presidente y al directorio en general, porque han hecho un esfuerzo enorme para traer los refuerzos que trajimos, y eso le da un salto de calidad al plantel. Así el entrenador tiene más alternativas como para hacer estas cosas como las de ahora”, sentenció el gerente deportivo del Cacique.

Cabe recordar que ante Junior en la revancha de Barranquilla, Colo Colo contó con una alta presentación de Lucas Cepeda (marcó un golazo), y de Zavala, entre otros.

A cuartos de Copa Libertadores con dedicatoria irónica a Quinteros: el Loro se saca y recuerda críticas “de la gente” a su trabajo en Colo Colo.

Ya instalados entre los ocho mejores de América, Daniel Morón sacó el cuaderno de anotaciones y le pasó la cuenta a Gustavo Quinteros, quien es si paso por la banca de Colo Colo se manifestó inconforme con el plantel del Cacique en incontables oportunidades. ¡El Loro está en llamas!

¿Cuándo es el próximo partido de Colo Colo?

Tras clasificar en Copa Libertadores ante Junior, Colo Colo vuelve a la acción este domingo 25 de agosto, desde las 15:00 horas, en el estadio Sausalito. El duelo es válido por la fecha 21 del Campeonato Nacional.