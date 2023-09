La pelea en que se vieron involucrados Jordhy Thompson y Damián Pizarro en una pichanga todavía sigue provocando coletazos. En Colo Colo ambos jugadores fueron marginados del Superclásico; el primero está entrenando en el fútbol formativo y el segundo estará un mes sin jugar por una fractura de mano.

Gabriel Suazo, ex capitán del Cacique, habló en conferencia de la Selección Chilena este martes. Allí se refirió al caso de sus otrora compañeros y no solamente los aconsejó, sino que decidió no juzgarlos, a pesar de condenar la situación. Es más, incluso los proyectó en La Roja.

“Lo comenté ayer cuando se me preguntó. Las realidades de cada uno son distintas. Mi vida personal y familiar puede ser distinta a lo que viven Jordhy o Damián. Es por eso que cada jugador se debe tratar de cierta forma”, comenzó Suazo.

Para el jugador del Toulouse es clave condenar los hechos, pero no a los futbolistas. “Yo no comparto para nada la situación vivida por ambos y es lamentable que haya ocurrido. En ningún equipo tiene que pasar, menos aún en Colo Colo”, agregó.

Suazo aconseja a Jordhy y Damián

El lateral izquierdo aprovechó de dejar el primer consejo a los juveniles. “Son tremendos jugadores, pero para mí es mucho más importante ser tremendas personas y profesionales fuera de la cancha. Eso te lleva a ser un mejor jugador, lo han demostrado”, explicó.

“En Colo Colo es muy difícil ser titular muy joven y necesitan la ayuda desde afuera. Hay que trabajar con ellos en lo mental y psicológico. Hay distintos jugadores que se miden con una realidad distinta, nosotros no sabemos lo que viven ellos y por eso se tiene que trabajar con ellos para que puedan conseguir y cumplir todos sus objetivos si ellos así lo desean”, dijo Suazo.

De todos modos, el futbolista afirmó que no es capaz de juzgar a sus ex compañeros con tanta dureza. “Lo más importante es lo que uno es como persona, y espero que no vuelva a suceder porque son jugadores con quienes compartí mucho y les tengo cariño a ambos”, manifestó.

“Espero que el club se pueda hacer cargo y tome las mejores decisiones para que puedan seguir creciendo en lo profesional y personal, que es lo más importante. Si crecen ahí, maduran fuera de la cancha pueden ser grandes jugadores, que incluso nos pueden ayudar en la selección chilena“, sentenció Suazinho.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Luego de empatar 1-1 con Universidad de Chile en el Superclásico, Colo Colo ya piensa en su próximo desafío. El 14 de septiembre enfrentará a Deportes Copiapó en uno de sus dos partidos pendientes por el Campeonato Nacional.

¿Cuál fue la lesión de Damián Pizarro?

Colo Colo informó, el lunes 4 de septiembre, que Damián Pizarro fue operado de una fractura del primer metacarpiano de su mano izquierda. Los tiempos de recuperación no fueron especificados pero se espera que sea baja entre tres y cuatro semanas.