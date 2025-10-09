Fernando Ortiz confirma una mala noticia en la planificación de Colo Colo

Colo Colo no pudo contra Deportes Puerto Montt en su visita al Estadio Chinquihue. Los albos se pusieron en ventaja en el primer tiempo con el gol de Cristián Riquelme, pero graves errores le permitieron al equipo de Segunda División remontar el partido en la segunda mitad.

Pese a todo, Fernando Ortiz destacó al equipo. “Más allá del resultado, los jóvenes son jóvenes, en toda carrera de futbolista hay equivocaciones, donde tienen que ser conscientes de la experiencia que puedan sumar en estos partidos. Pero hay jóvenes para destacar”, dijo.

Sin embargo, el entrenador no tendrá otra oportunidad como esta para seguir probando a nuevos nombres. En un principio se esperaba que Colo Colo tuviera hasta tres amistosos en el parón por el Mundial Sub 20, pero el plan no resultó como esperaban en el club.

Ahora, Ortiz confirmó la mala noticia. “Este fue el último partido amistoso que teníamos pactado. Se nos cayó Palestino el fin de semana, es muy entendible por su parte. Haremos fútbol entre nosotros el domingo, seguramente”, informó el técnico argentino.

Los albos no vuelven a la cancha hasta el 19 de octubre | Colo Colo

ver también “Tiene mi confianza”: El respaldo de Fernando Ortiz a Eduardo Villanueva en Colo Colo

Cuándo vuelve a jugar Colo Colo

Además del duelo contra Deportes Puerto Montt, Colo Colo tenía planeado disputar partidos con Ñublense (en Chillán) y Palestino (a puertas cerradas en el Monumental), pero estos se suspendieron por falta de contingente policial y el calendario de los árabes, respectivamente.

Publicidad

Publicidad

Con esto, el Cacique volverá a las canchas recién el domingo 19 de octubre para retomar la competencia en la Liga de Primera. Su regreso no será nada de sencillo, porque los albos enfrentarán a Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso.