Muchos usuarios de redes sociales comenzaron a mostrar una imagen detallada de la jugada del gol y criticaron al VAR por no revisar.

Se acabó la aventura del cuadro de Jorge Almirón en Copa Libertadores. Colo Colo quedó fuera del torneo continental a manos de River Plate, tras un triunfo por la mínima en el Monumental.

Fueron dos partidos arduos para el Cacique. En la ida, jugada en Santiago, el elenco popular jugó ampliamente mejor que su rival y pudo llevarse más que sólo un empate. No obstante, faltó definición.

Ya en la vuelta, el elenco de Almirón no tuvo la claridad deseada en el último cuarto de cancha y el DT no cambió el esquema, como para potenciar la ofensiva.

Pero, pese a todo, hay un tema que quedó dando vueltas y que recién en las últimas horas ha llamado la atención. Se trata de una jugada previa al único gol de River Plate.

Polémica por el gol de River Plate ante Colo Colo: el VAR no revisó

Según comenzó a salir a la luz en redes sociales, hubo una jugada en el propio tiro libre que concluyó en el gol millonario que fue falta. El VAR no hizo ni pío y nadie en Colo Colo alegó.

Marcos Acuña lanzó un centro bombeado al área de Colo Colo, tras una falta que le cobraron a Erick Wiemberg. El balón iba rumbo a Germán Pezzella, pero fue interceptado por Emiliano Amor.

Sin embargo, detrás del sirio, Germán Pezzella le pegó un claro codazo a Mauricio Isla, quien no se tiró al suelo e intentó seguir jugando. Probablemente, de haberlo hecho la jugada habría sido revisada.

Pasó y terminó en el gol de Facundo Colidio. Pero, la jugada no quedó en el olvido y este miércoles, co tiempo pare revisar, muchos usuarios colocolinos de la ex red del pajarito alegaron por la ausencia de cobro.