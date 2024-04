Colo Colo se prepara para un mes de mayo plagado de partidos. Lo que implicará duelos claves para seguir con vida en la Copa Libertadores y en el campeonato nacional. Por lo mismo el plantel albo se mentaliza para el primer escollo que será este sábado ante Cobresal.

Un duelo que siempre es complicado para los albos y que al no tener margen de error, se hace obligatorio sumar o sumar. “Es un equipo que se hace fuerte de local. Son partidos complicados porque la pelota va distinto. Pero debemos adaptarnos rápido. Si queremos achicar los puntos al que va primero tenemos que ganar donde sea”, enfatizó Emiliano Amor, quien sería nuevamente titular junto a Maxi Falcón en la defensa.

El central argentino además reconoció que el plantel confía plenamente en que podrán revertir esta situación y volver a los puestos de liderato, y así superar a la U que es el único puntero e invicto. “Faltan muchos partidos, faltan muchos puntos. Tenemos la misma esperanza desde la primera fecha”, agregó el argentino.

Emiliano Amor confía en la remontada alba

El futuro de Amor

Emiliano Amor figura en la lista de jugadores que terminan contrato esta temporada con Colo Colo. Por lo mismo, el defensa recalcó que entre sus planes esta quedarse en el Monumental y ahora solo espera el llamado de Aníbal Mosa.

“No he conversado nada con los dirigentes, ni con el cuerpo técnico. Pero yo estoy feliz acá. Me apoyaron en los malos momentos, disfrute con los hinchas en los buenos momentos. Me gustaría seguir ganando títulos. Estoy a 15 minutos de ganar mi quinto titulo y ojalá sigamos el camino juntos”, cerró.